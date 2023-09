Abaya et rentrée scolaire : la manipulation médiatique de Gabriel Attal

Dans ce bulletin d’info, comme d’habitude, nous aborderons plusieurs sujets qui font l’actualité, sélectionnés par la rédaction du Média. Nous parlerons du budget de l’Etat, toujours plus faible dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ; des Restos du Coeur qui tirent la sonnette d’alarme et appellent à un fonds d’urgence pour l’aide alimentaire; et également des manifestations au Niger, qui réclament le départ des militaires français.

Beaucoup de sujets d’importance, mais, alors que l'État social s’effondre, que les opprimés sont toujours plus opprimés et les pauvres toujours plus pauvres, le gouvernement et Gabriel Attal, eux, préfèrent regarder les robes longues des jeunes collégiennes et lycéennes, car la rentrée a été marquée par la polémique lancée par le Ministre de l’Education Nationale autour de l’abaya. Ce sera l’édito de votre bulletin d’info de l’été.