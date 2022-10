"Trou de la sécu" : tout sur le plus long mensonge de la République

Une fois n’est pas coutume, le 19ème épisode de Toujours Debout est consacré à la sécurité sociale. Lisa Lap et son invité Nicolas Da Silva détricotent un sujet qui peut paraître incompréhensible ou barbant mais qui est un véritable enjeu citoyen et démocratique et surtout qui nous concerne toutes et tous : la sécu comme on l’appelle.

La sécurité sociale, le trou de la sécu qu’il faut absolument combler, les réformes qu’il faut mener, le déficit énorme, les économies inévitables... Et si le discours changeait et qu'on vous disait que la sécurité sociale se portait très bien financièrement ? C'est le sujet du nouveau livre de l'économiste Nicolas Da Silva : “La bataille de la sécu, une histoire du système de santé” qui paraît vendredi, aux éditions La Fabrique. Il y a plein de bonnes raison de nous dire que la sécu, ça ne peut pas marcher.

Pourtant, on a créé cette sécurité sociale, dans le conflit, et c'est dans le conflit que les gouvernements successifs essayent de la défaire. Avec une préface de Bernard Friot, grand habitué du plateau du Média, retrouvez l'entretien d’actu, seconde et dernière partie de l'émission phare du Média, tout les jours à partir de 18h30, en direct sur votre chaine youtube préférée.