Tous fichés, tous surveillés : portons plainte contre Darmanin !

Plus d’un million de caméras de vidéosurveillance ornent les rues de nos villes. La police nationale et la gendarmerie ont recours à la reconnaissance faciale environ 1 680 fois par jour. Des fichiers de police recensent les photos de millions de Français, alimentant des logiciels toujours plus performants de reconnaissance faciale ou de détection de comportements

Pourtant, l’efficacité de ces systèmes de surveillance de masse n’a jamais été prouvée. Au contraire, des études montrent que seul 1,1% des affaires résolues par la police le sont grâce à ce genre de technologie. Pourquoi alors conserver et développer un tel dispositif dans l’espace public ? Arthur Messaud, juriste à la Quadrature du Net, explique ici les enjeux politiques et économiques d’une surveillance des citoyens français. Il s’inquiète de la prolifération et du perfectionnement de ces technologies et appelle à un réveil citoyen. La Quadrature du Net a déposé une plainte contre le Ministère de l’Intérieur pour encadrer légalement l’utilisation des caméras, logiciels et fichiers. À l’approche des Jeux Olympiques de 2024, qui promettent une surveillance accrue et systématique, l’urgence d’une telle initiative se fait sentir. https://technopolice.fr/plainte/