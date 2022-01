Rien ne va plus chez les politiques | Contre-Matinale #74

Retrouvez la 74ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mercredi 19 janvier par Nadiya...

· La titrologie / 19/01

Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· La lettre des luttes : La France et le pipeline

Au Média TV, nous sommes persuadés que l’union fait la force. Et ça vaut dans les manifs, les piquets de grève comme pour les médias indépendants. Dans le cadre d'un partenariat avec nos camarades journalistes de Radio-Parleur, nous vous proposons une chronique avec ce studio de podcasts indépendant. Chaque semaine, Violette Voldoire ou Martin Bodrero viendront nous proposer une lutte à suivre et un extrait sonore issu des reportages de leur équipe. Ce mercredi, Violette s’intéresse aux luttes en France contre la construction d’un pipeline près de 1500 km entre l’Ouganda et la Tanzanie. Une véritable catastrophe environnementale…

· Focus : Blanquer dans la tempête



Déjà fragilisé par une grève historique de la communauté éducative, jeudi dernier, Blanquer est sous le feu des critiques. Et pour cause, le ministre de l’Education était bien, comme révélé par «Mediapart», en vacances sur l’île des Baléares au moment où il a annoncé dans la presse son protocole sanitaire à la rentrée. On en discute avec notre chroniqueuse Marion Bauvallet, qui a accepté de se sacrifier et de regarder la prestation du Ministre de l’Education Nationale lors des Questions au Gouvernement mais aussi sur TF1. On fait le point.

· Focus : Bientôt l’université à crédit ?



Une question se pose après la déclaration du président presque candidat Macron devant les présidents d’Université, jeudi dernier. Se dirige-t-on vers un système à l’anglo-saxonne, où le montant des frais d’inscription seront si élevés que le surendettement deviendra le seul moyen de pouvoir financer ses études ? On vous propose un extrait d’un facecam réalisé par Irving Magi avec Naïm Shili, porte-parole de l’Alternative, une fédération de syndicats étudiants locaux...