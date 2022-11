Qatar, Uberfiles... : corruption et impunité au sommet de notre Etat

Du pain et des jeux. La vieille expression latine est-elle toujours de saison ? Faut-il craindre que la Coupe du monde de football au Qatar, produise un effet anésthésiant sur les opinions publiques, y compris sur l’opinion publique en France ? De fait, en dépit des appels au boycott, cette compétition sportive pourrait bien occuper les esprits pendant un mois, qui déboucherait sur les fêtes de fin d’année, peu propices à l’activisme politique. Et pourtant, pendant ce temps, la politique continue. L’exécutif Macron-Borne garde le cap. Il veut pouvoir boucler sa très impopulaire réforme des retraites tout en évitant une révolte dans la rue. Il veut pouvoir éviter le spectre de la “gilet-jaunisation”. Et peut-être même aller jusqu’à une dissolution de l’Assemblée nationale, si l’atmosphère est assez calme ou résignée pour lui porter chance.

Avec Paul Elek, doctorant en sociologie et ancien attaché parlementaire, nous avons voulu aborder le thème des scandales politiques qui risqueraient bien de passer comme une lettre à la poste dans la période que nous vivons. La LOPMI (la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur). Elle fait moins de bruit que la loi Sécurité globale, et pourtant elle fait partie de l’arsenal législatif radical visant à rendre quasiment impossible des contestations de masse… Et elle a été adoptée en première lecture, tard dans la nuit de vendredi à samedi, par l’Assemblée nationale… Un fait un peu passé sous les radars : c’est le rejet de la demande de commission d’enquête parlementaire déposée par la France insoumise, en la personne de Danielle Simonnet, sur le sujet des Uber Files, le scandale des UberFiles, dans lequel le nom du président Emmanuel Macron est cité.Le rejet de la proposition LFI/NUPES de commission d’enquête sur la concentration des médias. Il n’est pas très étonnant mais l’argumentaire des députés Renaissance, LR et RN laisse songeur.