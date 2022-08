Uberfiles, McKinseyGate... Plus rien ne nous choque, et c'est très grave

L’été c’est aussi le moment de faire le bilan de la saison médiatique qui s’est achevée le mois dernier. Quand on y pense, il y a eu pas mal de scandales ces derniers mois. Les Uberfiles. Le McKinseyGate. Le Rothschildgate. Etc. Etc. Et c’est peut-être ça le problème. Un scandale en chasse un autre. Le trop plein noie tout et finit paradoxalement à ressembler au vide. Et à la bataille du trop-plein, certains groupes d’intérêt ont plusieurs longueurs d’avance. Ce sont ceux qui ont les moyens de produire un nombre quasi infini de contenus d’information, de divertissement, d’info-divertissement, de gossip, de désinformation, etc…

Et à ce propos justement, je crois qu’on ne s’est pas assez appesanti sur une de ces “affaires” qui viennent, sont commentées, et puis “repartent” comme si de rien n’était. Il s’agit du scandale Avisa Partners, du nom de ce cabinet “d’intelligence” économique qui générait des faux articles d’information et des fausses tribunes d’experts. Et les “infiltrait” un peu partout. Y compris dans de vrais médias.

Peut-être que d’une certaine manière, nos capacités de réaction et d’indignation face à l’actualité semblent au moins en partie anesthésiées. Essayons de comprendre pourquoi. L’Actu démasquée, nouvel épisode, c’est parti.