Qatar : la coupe du monde de la honte

Ce soir Toujours Debout sera présenté par Rémi-Kenzo Pagès et Irving Magi en 2nde partie.

▶ Sommaire du lundi 21 novembre 2022

Vous l’avez vu, hier s’est ouvert la Coupe du Monde au Qatar. Décriée de toute part et pour cause : les droits humains, des femmes, LGBT y sont bafoués. Aussi et évidemment parce que l’organisation de ce mondial aura sacrifié 7500 ouvriers sur des chantiers où les conditions de travail s’apparente à ce que tout le monde s’accorde à appeler de l’esclavage moderne.



▶ Entretien d'Actu 1ere mi-temps : Conditions de travail, climat ?



Pour évoquer la thématique du climat et celle des conditions de travail dans ce mondial de football du2022 sont invités le Collectif Carton Rouge, représenté par Rebe et Sébastien Marchal de l'évènement No Quataran mais aussi Nicolas Kssis-Mertov, collaborateur de So Foot et auteur du livre : Qatar, le mondial de la honte. - https://carton-rouge-qatar-2022.org - https://www.editionslibertalia.com/catalogue/poche/qatar-le-mondial-de-la-honte

▶ Entretien d'Actu 2e mi-temps : Foot-Business ?



Foot business, le mondial au Qatar n’est finalement qu’un symptôme d’un système plus vaste et déjà pourri depuis longtemps, pour en parler nous recevons ce soir : Marc Perelman (architecte), Cyril Pocréaux, rédacteur en chef chez Fakir et Emilie Paumard du collectif Les dégommeuses - http://marcperelman.com - https://www.fakirpresse.info http://lesdegommeuses.org