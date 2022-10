Menace de dissolution. Une députée répond à Macron : "Nous n'avons pas peur !"

La situation est tendue en France, et notamment dans l'hémicycle avec l’examen du projet de loi de finances. Plusieurs amendements ont été adoptés contre l’avis du gouvernement, notamment sur les superdividendes et sur le rétablissement de l’exit tax. Emmanuel Macron perdrait-il pied à l’assemblée ? La tenaille de la rue et des députés de l’opposition pourrait-elle le faire plier ? Pour parler de cette actualité parlementaire mouvementée et plus généralement de la colère qui gronde dans le pays, Rémi-Kenzo Pagès a reçu, dans le cadre de notre émission “Toujours debout”, Danielle Simonnet, députée LFI-NUPES de Paris.

Ensemble, ils évoquent cette “bataille des amendements” et notamment la question spécifique et symbolique de la taxation des superprofits. Ils évoquent également la menace de l’utilisation du 49.3 que l’exécutif fait peser sur l’Assemblée nationale et de la crise politique qui, si l’on en croit Danielle Simonnet, est déjà là. Une dissolution de l’Assemblée nationale est-elle possible ? Dans une telle perspective, la NUPES retournera-t-elle aux urnes en rangs serrés ou alors chaque entité de cette coalition jouera sa propre partition ?

Actualité oblige, ils évoquent le mouvement social en cours, la réquisition de certaines raffineries, la perspective d’une grève générale et la manifestation du 16 octobre contre la vie chère et l’inaction sociale et climatique du gouvernement.