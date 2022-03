Macron et Pfizer, scandale des Ehpad : les vérités troublantes d'un médecin engagé

En France, la campagne électorale et les enjeux internationaux autour de l'Ukraine ont relégué le sujet Covid, et plus largement la crise sanitaire, au second plan. Et pourtant, sur ce front-là, qui est lui aussi très politique, il y a des choses à dire. Les sujets de préoccupation et de débat ne manquent pas.

Heureusement, des lanceurs d'alerte demeurent à la brèche et sonnent le tocsin sur des sujets qui, sinon, passeraient à la trappe. L'un des plus perspicaces d'entre eux, c'est le docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et syndicaliste CGT et désormais membre du parlement de l'Union populaire. Il est aussi chroniqueur à l'Humanité.



Ces dernières semaines, il a évoqué plusieurs thèmes importants : la mise sur le marché du Paxlovid, médicament anti-Covid développé par le laboratoire Pfizer, le scandale Orpéa et plus généralement le malaise au sein des Ehpad où nos anciens sont maltraités, ainsi que la pénurie organisée du médecin qui fait perdre un pognon de dingue à la Sécurité sociale.