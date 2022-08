Macron et Borne : à quelle sauce ils veulent nous manger ?

Nouvel épisode de notre rendez-vous d’actualité hebdomadaire estival, “Le fond de l’info”. Épisode co-animé par Nadiya Lazzouni, Thomas Dietrich et Théophile Kouamouo.

Emmanuel Macron continue à déployer ses éléments de langage sur la catastrophe économique qui va manifestement nous tomber dessus. Après ses propos sur “le prix de la liberté” que nous devrions accepter de payer, il en a remis une couche sur le thème de la “fin de l’abondance”. C’était le 24 août dernier, à l’ouverture du Conseil des ministres. Dans quel objectif ? Quelles mesures politiques prépare-t-il ? Pour l’instant, il reste volontiers dans les généralités.

D’une certaine manière, Elisabeth Borne est plus précise que le chef de l’État sur ce qui nous attend. Invitée par le MEDEF, à l’occasion de l’ouverture de la Rencontre des entrepreneurs de France, elle a invité toutes les entreprises à établir un plan de sobriété. Elle a martelé que si nous devions arriver au rationnement, les entreprises seraient les plus touchées. Elle a également exposé la feuille de route du gouvernement dans cette séquence politique, géopolitique et économique délicate. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa feuille de route reprend les lignes de force du macronisme orthodoxe. C’est-à-dire l’augmentation de la durée du travail, la baisse des impôts de production, la suppression de certains impôts, etc…

Il y avait déjà le Conseil de défense, un peu mis à toutes les sauces, et là on aura affaire au CNR, le Conseil national de la refondation… Un cadre qui devrait réunir les forces politiques, économiques, sociales, associatives mais aussi des citoyens tirés au sort. Pour échanger et on imagine statuer sur les grands enjeux nationaux. Mais ce fameux CNR ne passe pas. Après le refus des Républicains, de la France insoumise et du RN à s’y associer, voici que le président du Sénat Gérard Larcher annonce que lui aussi le boycottera. C’est quoi le problème avec ce CNR ?

Dernier sujet : les universités d’été des principales constituantes de la NUPES, le PS, EELV et la France insoumise. Qu’est-ce qu’on doit en retenir ?