L’incroyable dérapage d'Elisabeth Borne, entretien exclusif sur un contrôle policier mortel | Contre-Matinale #153

Au programme de la 153 ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce jeudi 09 juin par Nadiya Lazzouni…



· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…



· Elisabeth Borne hors sol face aux handicapés Lors de l'émission "Ma France" sur France Bleu mardi, la Première Ministre a eu un échange avec Dolorès, une auditrice lourdement handicapée, à qui elle a suggéré de "peut-être reprendre une activité professionnelle". Une séquence qui a été critiquée. Avec Odile Maurin, élue d'opposition à Toulouse et activiste anti validisme nous reviendrons sur les propos choquants d’Elisabeth Borne.



· Le calvaire des migrants non ukrainiens Un campement comprenant plusieurs tentes a été installé Place de la Bastille par l'association Utopia 56 en mai dernier. Cet organisme souhaite alerter sur le sort des mineurs isolés. Des familles et leurs nourrissons y sont installés. Certaines d'entre elles dorment dans la rue depuis 2 mois, le SAMU refusant toute prise en charge parce qu'ils ne sont pas ukrainiens. Un bébé a été hospitalisé. Face à l'inertie des pouvoirs publics et à l'urgence, Samra Seddik, Sage femme et présidente de l’association un petit bagage d’amour coordonne des actions humanitaires. Elle nous raconte le calvaire des familles venues d'Afrique subsaharienne".



· Tuée par la police pour refus d’obtempérer ? Un mort et un blessé grave. Un contrôle de police a viré au drame, samedi 4 juin, dans le 18e arrondissement de Paris. Selon une source policière, des policiers auraient remarqué un véhicule, dans lequel un des quatre occupants ne portait pas de ceinture de sécurité. Ils auraient alors décidé de procéder à un contrôle et le véhicule aurait « pris la fuite à vive allure » et « foncé sur un équipage de policiers à vélo ». Plusieurs policiers auraient alors fait usage de leur arme, blessant gravement le conducteur et la passagère avant, dont la mort a été annoncée dimanche soir. Selon RTL, la version d’un passager arrière de la voiture est bien différente. Il raconte que le conducteur, sans permis, n’a pas foncé sur les policiers, mais les a ignorés. On fait le point avec l'avocat du conducteur, Maître Ibrahim Shalabi - avocat au barreau de paris qui a décidé de porter plainte contre X.