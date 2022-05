Législatives : grosse panique en Macronie

Deuxième épisode de “Direction Palais Bourbon”, notre module qui vous dit tout sur la campagne en vue des législatives.

Au sommaire : Emmanuel Macron et l’épreuve de feu à laquelle il soumet, tel un Néron dans les gradins d’une arène, les ministres et ex-ministres de son camp. A commencer par la Première ministre Elisabeth Borne, qui sera contrainte de démissionner en cas de défaite. Nous pensons aussi à Jean-Michel Blanquer, débarqué du ministère de l’Education nationale et qui doit gagner les législatives pour continuer d’exister politiquement. Sur le terrain, Borne et Blanquer se font chahuter. Dure dure la vie loin des tapis rouges et des lustres dorés de la République…

Qui mérite la médaille d’or du trolling politique ? Le petit parti pro-chasse LMR, le mouvement pour la ruralité, qui a réussi à présenter une Sandrine Rousseau contre LA Sandrine Rousseau écolo, candidate de la NUPES. Jordan Bardella, président du Rassemblement national et successeur putatif de Marine Le Pen, a gaffé sur France Info. Une bourde qui s’inscrit dans une série d’instants dignes de “Malaise TV”. Des instants offerts gratuitement par les candidats RN. Et la circonscription du jour est celle de Damien Abad, tout nouveau ministre des Solidarités venu des Républicains, et qui est d’ores et déjà sur la sellette. Accusé de viols, il était toujours au gouvernement, au moment où nous tournions.