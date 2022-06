Attention ! Macron reste dangereux... Voici pourquoi

Nouveau numéro de l’instant Porcher. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter avec tous ces discours qui gravitent autour de nous ou parfois l’on peut s’y perdre. Notre meilleure arme démocratique : connaître et comprendre. Au programme aujourd’hui évidemment le second tour des législatives, historique! C’est l’Instant Porcher.

Ca y est, on sait à quoi va ressembler notre parlement, et tout est bousculé. Ensemble a 246 sièges, Nupes 142, Rassemblement national 89, LR-UDI 64, Gauche 13, Droite 9, Régionalistes 6, Centre 5, Extrême droite 2. Et on note un fort taux d’abstention à 53,86 %, on y reviendra, car ce ne sont pas tout à fait les mêmes qui se sont abstenus! Gros tour de force pour la NUPES : LFI passe de 17 à 72 députés, EELV ont 23 sièges alors qu’ils n’en n’avaient aucun.

Alors comme vous l’avez vu, la majorité absolue de 289 députés n’est pas atteinte par le parti d’Emmanuel Macron. C’est la première fois depuis la mise en place du quinquennat que le parti présidentiel n’arrive pas à convaincre aux législatives. La NUPES a réussi à s’imposer en première force d’opposition. Et le duel fut rude : pour les 61 cas où s’opposaient la Nupes au Rassemblement national, seuls 7 candidats Ensemble appelaient ouvertement à voter pour un candidat Nupes, 10 demandaient qu’aucune voix n’aille au RN.

Et la NUPES n’est pas la seule à faire une percée : le rassemblement national obtient 89 sièges à l’Assemblée Nationale. Et peut peser très fort. Que nous disent les résultats des législatives sur les forces en présence ? Beaucoup hier saluaient la mise en place d’un réel régime parlementaire ? Doit on s’en réjouir quand on voit l’énorme place du RN dans ce parlement ?

Quels sont les défis et les risques pour la NUPES à partir de maintenant ? Et puis on se demande, comment va être gouverné le pays avec une telle assemblée, on n’a que très peu vu ce cas de figure, pour ainsi dire jamais ? Est-ce tenable pour Macron? Peut il se permettre la dissolution au vue des scores extrêmement serrés lorsque des circonscriptions ont été gagnées ? Que va devenir Mélenchon ? Qui pour lui succéder ?

