Législatives : dans trois jours, tout peut changer ! | Dernière Contre-matinale

Au programme de la 157ème et dernière édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce jeudi 16 juin par Nadiya Lazzouni :

· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· #MeTooAse, le Me Too des enfants placés : On aimerait aujourd’hui mettre la lumière sur l’histoire d’une femme qui se bat dans l’indifférence générale depuis des années. Negwe tente de relancer le hashtag Me Too ASE pour dénoncer les viols et violences commises au sein de l’aide sociale à l’enfance. Des récits d’abus sexuels, elles en reçoit par centaines voire milliers. Des mères se sont vues retirer leur enfant pour avoir dénoncé les faits d’inceste commis par le père. Que font les pouvoirs publics de tous ces témoignages ? Rien. Negwe se heurte à un mur de silence et d'incompréhension qu’il est temps de briser. Elle parle aujourd’hui dans Le Média.

· L’invitée, Danielle Simonnet : Danielle Simonnet est notre invitée du jour. La candidate aux élections législatives est investie par la Nupes dans la 15ème circonscription de Paris. Danielle Simonnet est arrivée en tête du premier tour avec 47,11 % des voix, contre 17,87 % pour son adversaire dissidente socialiste, Lamia El Aaraje. Seule candidate partie en dissidence ayant reçu le soutien du PS – embarrassé par sa non-investiture par la Nupes –, Lamia El Araaje estimait « être la candidate légitime de l’Union » dans cette circonscription. On revient avec notre invitée sur le premier et second tour où les enjeux y sont gros, notamment ne pas garantir la majorité au gouvernement ; mais aussi sur une élection marquée un fort taux d’abstention.

· Dernière contre-matinale ! : Aujourd’hui, c’est la dernière contre-matinale. Ce sont pas des adieux mais des aurevoirs ! Évidemment, on vous remercie énormément pour le soutien, alors on ne pouvait pas partir comme ça.,