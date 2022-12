Elon Musk, Hunter Biden, Twitter Files... Une affaire explosive aux Etats-Unis

“Twitter est à la fois une entreprise de réseau social et une scène de crime”. Ces mots pensés pour attirer l’attention et provoquer, eh ben, ils sont d’Elon Musk, le multimilliardaire qui s’est acheté Twitter justement, pour la somme astronomique de 44 milliards. Et qui depuis se comporte plus que jamais comme un activiste sur son propre réseau social, au sein de sa propre entreprise.



C’est ainsi qu’il défraie la chronique depuis plusieurs jours après avoir mis à la disposition de journalistes soigneusement choisis ce qu’on appelle les “Twitter files”, des conversations internes à son entreprise. Des conversations qui datent d’octobre 2020, à l’époque où des cadres de la plateforme à l’oiseau bleu mettaient tout en oeuvre pour censurer comme ils le pouvaient des révélations dérangeantes pour Hunter Biden, le fils de celui qui était alors le candidat démocrate à la Maison Blanche : Joe Biden.

Bien entendu, les “fuites contrôlées” et assumées comme telles par Elon Musk ont un objectif médiatique - se poser en héros de la liberté d’expression et en adversaire des censures. Elles servent également l’agenda de l’ancien président Donald Trump, qui ne cache plus sa volonté de remonter sur le ring. Cela dit, elles nous apprennent ou nous confirment également des choses. Des choses dérangeantes sur les pratiques de la plateforme où s’organise ce qu’on peut appeler la grande conversation mondiale.

Pour en parler, Théophile Kouamouo a fait appel à notre camarade et ami Chris dit “Politicoboy”. C’est un bon connaisseur des Etats-Unis et il vient de publier, dans sa très intéressante newsletter dont le lien d’inscription vous sera donné en description de cette vidéo, un article assez complet sur ce qu’il appelle une “affaire absurde et terrifiante”.