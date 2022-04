Contre soirée des médias indépendants : Bilan du second tour, direction le troisième.

Ce soir le collectif des médias indépendants (constitué de Radio Parleur , Regards , StreetPress , le Bondy Blog et Le Média) organise une contre-soirée électorale.

Ce soir le collectif des médias indépendants (constitué de Radio Parleur , Regards , StreetPress , le Bondy Blog et Le Média) organise une contre-soirée électorale. Loin des plateaux des grandes chaînes d'infos et leurs thématiques nous interrogerons nos invité·e·s sur les résultats du second tour de la #Présidentielle2022 mais aussi sur leurs perspectives sur les luttes à court et moyen terme.

Deux plateaux de 45 minutes se succèderont :



🔴 Les législatives et les perspectives des forces politiques Présentation : Rémi-Kenzo Pagès (Le Média) et Héléna Berkaoui (Le Bondy Blog) recevront - Sophie Taillé-Polian (Génération) Landry Ngang (LFI) et Anasse Kazib (Révolution Permanente).



🔴 Les luttes dès cinq années à venir Présentation : Mathieu Mollard (Street Press) et Elin Casse (Radio Parleur) recevront Colin Champion (Voix Lycéenne) Chloé Gerbier (Terres de luttes) et Celine Verzeletti (CGT).