Bloc populaire : enfin une chance de gagner ? | Contre-Matinale #134

Retrouvez la 134ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mardi 3 mai par Théophile Kouamouo…

Au programme de la 134ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mardi 3 mai par Théophile Kouamouo…



· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…



· La Nouvelle union populaire écologique et sociale entrouve-t-elle la porte d’une nouvelle ère pour une gauche ? Après des décennies d’un mouvement tirant toujours le centre de gravité de la politique française toujours plus à droite, la Nouvelle union populaire écologique et sociale entrouve-t-elle la porte d’une nouvelle ère ? Est-elle LA nouvelle coalition qui permettra de construire une majorité de gauche de rupture lors des législatives qui viennent ? Impensable il y a quelques semaines, ce schéma est désormais entré dans l’ordre des possibles. La fameuse “unité” de la gauche est-elle en marche ? Théophile en parlera ce matin avec Gérard Filoche, figure historique du Parti socialiste, fondateur de Gauche démocratique et sociale et inspecteur du travail à la retraite. Gérard Filoche est aussi et surtout l’infatigable chantre de l’unité de la gauche, et ce depuis de très longues années. Son analyse de ce qui se joue en ce moment est donc forcément attendue.



· LE MÉDIA POURRAIT DISPARAÎTRE : LE MÉDIA POURRAIT DISPARAÎTRE ! Votre média, ses salariés et ses programmes, sont en danger ! Le Média ne survivra que s’il parvient à mobiliser 10 000 abonnés... C'est beaucoup ? Pourtant 730 000 personnes nous suivent sur YouTube... alors on y croit parce que vous êtes là !



· La Chine en reconfinement, les impacts mondiaux : Théophile reçoit le spécialiste de la Chine et professeur à Sciences Po Jean-Louis Rocca. Au programme : la question du confinement sévère que subit une ville comme Shanghaï et peut-être demain Pékin, mais également les risques que la paralysie partielle de l’économie chinoise fait peser sur les équilibres mondiaux. Et enfin, quel regard Pékin porte sur la guerre en Ukraine et les enjeux internationaux qu’elle charrie?