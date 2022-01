BlanquerGate, chasse aux non-vaccinés, scandale à EDF : L'actu du jour | Contre-Matinale #73

Retrouvez la 73ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mardi 18 janvier par Théophile Kouamouo...

· La titrologie Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs...

· Focus : Surenchère liberticide et anti-sociale après le pass vaccinal Jeudi dernier, Christian Estrosi, maire de Nice et soutien d’Emmanuel Macron, réclamait que les non-vacciné.e.s soient privés d’assurance-chômage au cas où ils/elles y auraient recours. Vincent Brengarth, avocat spécialisé dans les questions de libertés publiques, démontre le caractère totalement illégal de cette proposition, qui ouvre la fenêtre d’Overton des possibles en matière de répression. Il en profite pour évoquer la coupable timidité des organes de surveillance des pouvoirs, alors qu’un recours contre le pass vaccinal vient d’être déposé par soixante députés devant le Conseil constitutionnel.

· L’invitée Anne Debregeas : L’exécutif Macron et l’Europe veulent-ils tuer EDF ? L’exécutif Macron et l’Europe veulent-ils tuer EDF, l’entreprise à capitaux publics qui détenait auparavant le monopole de production et de distribution de l’électricité, et dépouiller les contribuables pour sauver des entreprises privées qui ne sont pas assez armées face à la flambée des cours de l’énergie ? En tout cas, pour limiter la hausse du prix au consommateur, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a mis en place un dispositif douteux qui aide le pouvoir à ne pas faire face à la colère populaire en pleine campagne électorale. Mais au final, si on reste dans cette “religion” du privé qui privatise les profits et socialise les pertes, c’est le contribuable qui finira perdant. Et le patrimoine public aussi. Les explications de Anne Debrégeas, ingénieure de recherche en économie et fonctionnement du système électrique et porte-parole de la fédération Sud-Energie.