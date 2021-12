Zemmour candidat, on fait quoi ? | Contre-matinale #46

Retrouvez la 46ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce mercredi 1er décembre par Nadiya...

Au programme de cette 46ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce mercredi 1er décembre par Nadiya :

· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs.

· La lettre des luttes de Radio-Parleur : Au Média TV, nous sommes persuadés que l’union fait la force. Et ça vaut dans les manifs, les piquets de grève comme pour les médias indépendants. Dans le cadre d'un partenariat avec nos camarades journalistes de Radio-Parleur, nous vous proposons une chronique avec ce studio de podcasts indépendant. Chaque semaine, Violette Voldoire ou Martin Bodrero viendront nous proposer une lutte à suivre et un extrait sonore issu des reportages de leur équipe. Ce mercredi, Violette nous parlera du mouvement Me Too Politique lancé par 300 collaboratrices d’élues, il y a deux semaines, qui continue,malgré le silence pesant des médias, d’agiter les mobilisations féministes.

· Focus sur la grève des AED : Un an après une journée de grève historique, en décembre 2021, les assistants d’éducation continuent de se mobiliser pour de meilleures conditions salariales et une reconnaissance de leur statut. Couteaux suisses nécessaires au fonctionnement de l’Education Nationale, mais précarisés et corvéables, les AED appellent à la grève ce jeudi. Le Média reçoit Esther, Assistante d'Éducation et militante à SUD-Education 75 pour discuter de la mobilisation à venir et de son mot d’ordre : “Nous ne sommes plus vos pions” !

· La dernière heure : Nous discuterons à cette occasion avec Marion Beauvallet, doctorante, auteure pour Le Vent Se Lève qui s’est sacrifiée pour nous en suivant l’interview d’Eric Zemmour, hier soir, sur TF1 dans laquelle il s’est déclaré candidat à l'élection présidentielle.