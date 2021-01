Trump + 3e vague, + 2021

Suivez-nous sur Twitter, on dit rien d’intéressant, mais au moins on n’est pas les seuls : https://twitter.com/levraimedia



Trump, banni de Twitter, va-t-il débarquer sur Linkedin ? Les vagues de Covid sont-elles surfables ? La “bonne année” est-elle condamnée à l’ironie pour toujours ? Autant de questions qu’on s’est tous posé en faisant pipi sous la douche.



Ne niez pas, on le sait. Et puis c’est pas sale, c’est écolo, na.



Mais ce sont des questions qui resteront pour toujours sans réponse, car au Vrai Média, on met un point d’honneur à n’apporter aucune solution.



Pourquoi ? Parce que Le Vrai Média, c’est le programme parodique et sardonique (oui sardonique, oui) du Média sous forme d’une revue d’infos trop souvent vraies.



À la présentation, les pas-du-tout journalistes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch, prennent tous les risques pour vous offrir un peu de joie et d’allégresse, tout en regardant leur intermittence droit dans les yeux.



Être comédien·nes en 2020, c’était vraiment chaud. L'équipe du Vrai Média revient gonflée à bloc pour cette nouvelle année (non, on parle pas de nos transits post-fêtes), on espère que vous aussi vous êtes bien reposé·es et puis allez…



Bonne année ! (C’est pas ironique promis)



Le Vrai Média, en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitouthabites), Écrit et réalisé par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (https://bit.ly/_madma_).



Avec June van der Esch & Martin van Eeckhoudt

Image : Léo Le Gat

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller

Merci à Mathias Enthoven, Rémi Boyes, Rémi-Kenzo Pages