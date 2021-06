Start-ups, informatique, jeux vidéo : où sont les femmes ?

Au programme de ce nouveau numéro de Cyber Kombat : le sexisme dans le milieu de la tech et des jeux-vidéos, l'effondrement du cours des cryptomonnaies, et enfin la censure du réseau social Facebook.

Ada Lovelace, Hedy Lamarr ou encore Margaret Hamilton : ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ce sont grâce à ces femmes que nous pouvons utiliser internet, le bluetooth, ou encore aller dans l’espace. Pourtant, le milieu de la tech reste un monde fait par et pour les hommes : aujourd’hui on va parler de la place des femmes dans le numérique, et de leur invisibilisation sous un gros coup de peinture rose, en compagnie de l'enseignante-chercheuse et autrice des "Oubliées du numérique", Isabelle Collet.



On se penchera également sur le sort des cryptomonnaies et de l’effondrement de leur cours, provoqué par les décisions et tweets du patron de Tesla, Elon Musk. Celui-ci a affirmé ne plus accepter de bitcoin pour l'achat de Tesla, prétextant l'argument écologique. Mais est-ce la seule raison ?



Enfin, on va parler de comment Facebook censure les médias mais aussi les publications qui ne sont pas à son goût, de Fakir aux activistes des droits humains au Vietnam en passant par les publications pro-palestiniennes. Pourtant, du côté de Mark Zuckerberg, c'est silence radio.