Services publics : les incroyables mensonges de Macron et Pécresse

Le secteur public coûte trop d’argent ? Est-il le bouc émissaire de la crise ? La grande période de campagne présidentielle est lancée et Valérie Pécresse, gagnante de la primaire Les Républicains en fait une mesure phare de son programme : le redressement des comptes publics et la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires administratifs. C’était aussi une promesse de campagne d’Emmanuel Macron en 2017. Y’a-t-il trop de fonctionnaires en France ? On analyse tout ça avec Thomas Porcher.

Autre grand sujet à décrypter : les inégalités entre individus ne font qu’augmenter. Le dernier rapport sur les inégalités publié le mardi 7 décembre par le Laboratoire des inégalités mondiales montre que la crise profite aux plus riches. Actuellement, les 10 % les plus riches de la planète captent 52 % du revenu mondial, tandis que la moitié la plus pauvre n’en gagne que 8 %. La moitié la plus pauvre de la population mondiale est pratiquement dépourvue de patrimoine, puisqu’elle ne possède que 2 % du total. À l’inverse, les 10 % les plus riches en détiennent 76%. Et les chercheurs affirment je cite “L’inégalité n’est pas une fatalité, mais bien un choix politique”. Ils évoquent aussi les questions de genre et de climat, on va vite en savoir plus.

Enfin après 16 ans au pouvoir l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel laisse sa place au social démocrate Olaf Scholz et sa coalition avec les libéraux et les verts. La chrétienne démocrate a traversé la crise de 2008, puis plus récemment la crise migratoire et le covid-19, quel bilan peut-on en tirer pour l’Allemagne et pour l’Europe ? On en discute avec Thomas.