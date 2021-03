Sarko + Prison + Flamant rose

Suivez-nous sur Twitter: https://twitter.com/levraimedia

C’est un ordre.

Les affaires de Sarkozy sont-elles adaptables en BD ? Si vous dites “Carlos Ghosn" 3 fois devant votre miroir, apparaît-il dans votre panier de linge sale ? Les dents de la mer aurait-il été un meilleur film en remplaçant le requin par un flamant rose ?

Les bonnes réponses à ces questions sont respectivement :

- Non merci

- J’espère avant une grosse lessive

- En tout cas, ça serait toujours une meilleure histoire d’amour que Twilight

Bientôt 20 épisodes, et toujours aucune espèce de pertinence. C’est ça, le Vrai Média. Mais le Vrai Média, c’est aussi le programme comique et parodique du Média sous forme de revue d’infos toujours vraies, agrémentées de cette pincée d’humour qui fait les plus grands gaspachos.

Chaque samedi, pendant approximativement 5 minutes, les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch, prennent tous les risques possibles pour venir vous offrir un peu de joie et d’allégresse.

Après autant de merguez et de cocktails, on part en pause pipi pendant deux semaines, mais on reviendra, propres et bien coiffés, promis.

Une émission proposée par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (https://bit.ly/_madma_).

Avec Brice Borg & Mélodie Le Blay

Image : Élie Bonneton et Léo Le Gat

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller



Merci à Alexis Debaye, Guillaume Cage & Mathias Enthoven