Reprise économique : les chiffres bidonnés de la macronie

Après des records en matière de créations d'emplois, un nouveau record sur les créations d'entreprises : plus de 915 000 entreprises ont été créées en 2021. On continue !” se félicite Bruno Le Maire, notre ministre de l’économie. A noter, ces nouvelles entreprises sont pour près des deux tiers sous le régime micro entrepreneurs. Qu’est-ce que ça veut dire ? Court-on vers l’ubérisation ? On va voir ça.



Le samedi 18 décembre, c’était la journée internationale des migrants. On a décidé d’y revenir aujourd’hui avec Thomas. Ce mot, qui cache 280 millions de personnes dans le monde est balloté, réutilisé, et fait sans cesse objet de récupération politique monstre aux mensonges et drames exorbitants. Il est bon, en période présidentielle qui plus est, de se poser et faire un point afin de chasser les idées reçues.

Vous n’êtes sans doute pas passé à côté de la nouvelle, la grande gauche a gagné les élections présidentielles au Chili contre l’extrême droite ! Gabriel Boric, 35 ans, était à la tête d’une alliance allant du parti communiste au centre gauche et l’a remporté à 56% des voix dans la nuit du dimanche 20 et lundi 21 décembre. On décrypte tout cela, c’est l’Instant Porcher.