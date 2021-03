PPDA + SEXISME + TAGADA

Pourquoi prendre les escaliers est à la fois bon pour le cardio et pour éviter PPDA ? Un CRS peut-il lancer une grenade s’il porte des moufles ? Les chiens policiers seraient-ils tous des drogués au susucre ?





On aimerait vous dire que Le Vrai Média vous apportera des réponses à toutes ces questions, mais on ne voudrait pas faire une promesse gouvernementale. Mais Le Vrai Média, aka LVM, aka l’émission la moins pas drôle du Média (c’est pas difficile, c’est la seule qui essaie), qu’est-ce que c’est ?



C’est un programme comique et parodique proposé par le Média, sous forme de revue d’infos toujours vraies, mais qu’ensuite on tord comme un t-shirt mouillé pour en tirer des blagues. Chaque samedi, pendant approximativement 6 minutes (à la louche), les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch, font semblant d’être des journalistes, et jouent un texte écrit la veille, pendant une après-midi de sueurs et d’angoisse par leurs auteur·trices.



Après une pause de deux semaines c’était pas facile de faire le tri dans toutes les infos, surtout qu’il s’est passé un paquet de trucs délirants et aberrants. Mais on s’en est sorti, et la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode !



Une émission proposée par Damien Babikian, Raphaël Guillemot & Marion Plantier.



Avec Martin Van Eeckhoudt et June van der Esch



Image : Léo Le Gat



Son : Jordan Escoda



Habillage : Jacques Muller



Pains au chocolat le matin : Damien Babikian



Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/levraimedia Allez, quoi, soyez chics.