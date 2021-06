Papacito, Macron giflé : le grand bal des hypocrites

Nouvel épisode de notre chronique d’actualité, “L’actu démasquée”, animée par Théophile Kouamouo.

Nous revenons sur l’actualité trépidante de ces derniers jours. Plusieurs événements qui ont suscité de nombreux commentaires et qui se rejoignent en ce qu’ils témoignent d’une part d’une banalisation de plus en plus préoccupante du fascisme et de ce qui s’en rapproche, et d’autre part de la constitution d’un “front républicain” et d’une “logique de barrage” non plus contre l’extrême droite, mais contre la gauche de transformation sociale.



“Et si Jean-Luc Mélenchon contrôlait secrètement à la fois les youtubeurs d’extrême droite ET les gifleurs de président royalistes ? C’est vrai quoi. On le tenait. Le PS, qui n’arrive pas à faire émerger un “néo Macron” en vue de la présidentielle de l’année prochaine le tenait. Les médias mainstream, qui veulent pouvoir le détester en toute objectivité le tenaient. Même Raphaël Enthoven, le philosophe médiatique macroniste qui a son rond de serviette chez Arte et France Culture pouvait ENFIN se laisser aller. Et dire que, perdu pour perdu, il préfèrerait vote pour Marine Le Pen que pour l’abominable islamogauchiste rouge brun complotiste et chavézien... Jean-Luc Mélenchon. Qu’est-ce que c’était beau… Et puis soudain… La gifle !”