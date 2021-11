Menacés de mort par la fachosphère I #ContreMatinale 35

Retrouvez la 35ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce mardi 16 novembre par Théophile Kouamouo.

Au programme de cette 35ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce mardi 16 novembre par Théophile Kouamouo :

· La titrologie : Traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs.

· L'invité : Les fachos menacent Taha Bouhafs, Obono et Mélenchon. L’article de Street-Press fait froid dans le dos. Le pure-player révèle, preuves à l’appui, qu’un canal Télégram d'extrême droite s’amuse à menacer plusieurs politiques et journalistes engagés dans la lutte contre l'extrême droite. Cette fois c’est le canal Télégram “Les Vilains Fachos 2.0" qui fait parler de lui. Notre camarade et confrère Mathieu Molard, rédacteur en chef de Street-Press et ami du Média TV, fait partie des cibles désignées par ce groupe…

· La minute citoyenne : Daniel nous a laissé un message vocal dans laquelle il revient sur la décision d’EDF de ne plus couper l’électricité en cas d’impayés de ses clients. Mais derrière, le coup de comm’ reprit en boucle dans les médias mainstreams, l’annonce ne change pas grand-chose pour les personnes précaires.

· Focus sur la chasse : Il y a un an, Morgan Keane, 25 ans, est tué d’une balle par un chasseur alors qu’il coupait du bois dans son jardin. Le drame se déroule alors dans le Lot, mais est loin d’être isolé. Face aux nombreux accidents de chasse, mortels ou non, une pétition adressée au Sénat a été crée il y a deux mois, elle recueille à ce jour plus de 110 000 signatures.

Pour discuter de ce thème, notre journaliste Cemil reçoit Stan Broniszewski, fondateur et porte-parole du collectif AVA qui réunit des personnes en lutte contre la chasse à courre. Mais aussi Léa et Mila, amies et proches de Morgan Keane, elles ont créé le collectif 1 JOUR 1 CHASSEUR.