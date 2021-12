Le parti socialiste est-il déjà mort ? | Contre-Matinale #54

Retrouvez la 54ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce lundi 13 décembre par Théophile Kouamouo...

Au programme de cette 54ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce lundi 13 décembre par Théophile Kouamouo :

· Notre joli clip de campagne : rejoignez notre QG !

· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs.

· Nouvelle-Calédonie : un référendum presque unanime mais boycotté par les indépendantistes Ce dimanche 12 décembre, à plus de 96 %, les habitants de Nouvelle-Calédonie ont répondu “non” à l’indépendance de l’archipel. Mais c’est référendum boycotté par les indépendantistes qui enregistre seulement 42% de participation. Les deux premiers référendums ont enregistré 56,7 % pour le non en 2018 et 53,3 % en 2020. À rappeler, « Kanaky » représente la deuxième réserve de nickel et de biodiversité au monde. On y revient avec Younouss Omarjee, député européen la France Insoumise.

· Le zapping du week-end : Comme tous les lundis, fin de week-end oblige, on revient sur l’actualité politique de ces deux derniers jours. Le PS est-il déjà mort ? Nous discuterons à cette occasion avec Pablo Pillaud-Vivien, journaliste à “Regards”.

· L’Instant Porcher : Comme chaque semaine, on décrypte l’actualité avec Thomas Porcher. Au programme aujourd’hui, devons-nous limiter nos dépenses publiques et supprimer 120 000, 200 000 postes de fonctionnaires comme le souhaitent Valérie Pécresse ou encore Emmanuel Macron ? Également, le dernier rapport du laboratoire des inégalités mondiales qui montre que la crise profite aux plus riches et que les inégalités de richesses entre individus s'accroissent de plus en plus. Et enfin, quel bilan pour l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel après 16 ans au pouvoir ?