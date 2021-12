La liberté d'informer encore menacée | Contre-Matinale #56

Retrouvez la 56ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce mercredi 15 décembre par Nadiya Lazzouni...

Au programme de cette 56ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce mercredi 15 décembre par Nadiya Lazzouni :



· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs. Focus sur Canal + qui assigne le journaliste Jean-Baptiste Rivoire pour des propos tenus dans un court-métrage de Reporters sans frontières consacré à l'emprise de Vincent Bolloré sur le travail journalistique dans les médias qu'il contrôle.



· 100 000 fermes ont disparu en 10 ans, soit un cinquième de la profession : Le Ministère de l'Agriculture a communiqué le 10 décembre les premiers résultats du recensement des fermes et exploitations 2020. 100 000 fermes ont disparu en 10 ans, soit un cinquième de la profession. Ce sont les micro et petites exploitations qui sont le plus touchées. Les fermes sont moins nombreuses mais de plus en plus grandes. La confédération paysanne dénonce un « plan de licenciement silencieux et massif » et une politique libérale du Ministère de l’Agriculture sans compter la nouvelle PAC en 2023. On revient sur tout cela avec Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération Paysanne.



· Rejoignez notre clip de campagne : voici notre clip !



· La lettre des luttes de Radio-Parleur : Au Média TV, nous sommes persuadés que l’union fait la force. Et ça vaut dans les manifs, les piquets de grève comme pour les médias indépendants. Dans le cadre d'un partenariat avec nos camarades journalistes de Radio-Parleur, nous vous proposons une chronique avec ce studio de podcasts indépendant. Chaque semaine, Violette Voldoire ou Martin Bodrero viendront nous proposer une lutte à suivre et un extrait sonore issu des reportages de leur équipe. Ce mercredi, Violette nous parlera du cas Julian Assange. Podcast à venir sur https://radioparleur.net. Soutenir Radio Parleur 👉 https://radioparleur.net/don-5/



· La chronique de David Guiraud : Avec son habituel sens de l’humour et ses punchlines affutées, David se penchera, cette semaine, sur les affaires Claude Guéant, les nouveautés pour Alexandre Benalla et d’autres…