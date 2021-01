Gérald Le Corre : l'inspecteur du travail persécuté pour son engagement syndical

Gérald Le Corre, inspecteur du travail et délégué syndical CGT, a une nouvelle fois été exclu de l’observatoire du dialogue social. Sa hiérarchie estime qu’il y a conflit d’intérêt entre son activité professionnel et ses mandats syndicaux. En 2019, Gérald Le Corre avait déjà été exclu de la même instance, et pour les mêmes raisons. Le Tribunal administratif et le Conseil d’État ont eu beau juger cette procédure d’exclusion illégale, l’administration du ministère du travail a malgré tout décidé de la relancer.



Une situation problématique, non seulement pour Gérald Le Corre, mais aussi pour l’inspection du travail, dont les conditions de travail semblent se dégrader à mesure du temps qui passe et des ministres qui se succèdent. On se souvient par exemple de l’histoire d’Anthony Smith. Il avait été sanctionné pour avoir demandé à une association d’aide à domicile de fournir à ses employés des masques et du gel hydroalcoolique. Selon les inspecteurs du travail, ces sanctions vont à l’encontre des règles de l’Organisation internationale du travail sur l’indépendance de l’inspection du travail.