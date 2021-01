Finkielkraut + Anus + Trottinette

Suivez-nous sur Twitter pour connaitre les coulisses : https://twitter.com/levraimedia



Si un arbre tombe mais que Finkielkraut n’est pas là pour l’entendre, va-t-il nous dire que les forêts n’existent pas ? Combien d’agents de police sont abandonnés sur des aires d’autoroute chaque année ? Trump va-t-il manquer aux humoristes ?



Pour vous, le Vrai Média brave la neige, le couvre feu, et les confinements, pour vous apporter des réponses riches en magnésium.



Cela fait 15 fois qu’on vient vous jeter des blagues à la figure sans votre consentement, mais pour celles et ceux qui découvriraient le Vrai Média aujourd’hui, qu’est-ce que c’est?

Eh bien c’est un JT parodique, loufoque, qui vient un peu apporter une bouffée d’oxygène à vos petits nez couverts par les écharpes et les FFP2.



Créé par Damien Babikian, Raphaël Guillemot et Marion Plantier, et présenté par Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch.



On fait une petite pause la semaine prochaine, parce que vous vous rendez pas compte mais créer un épisode du Vrai Média raccourcit nos vies de quelques années à chaque fois.



Mais nous vous retrouvons tout bientôt, et en attendant, n’oubliez pas que la vie est une tartine de fun.



Le Vrai Média, en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitouthabites), Écrit et réalisé par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (https://bit.ly/_madma_).



(Allez les follows ils sont littéralement les chevaliers du fiel de demain)



Avec Brice Borg et Martin Van Eeckhoudt ainsi que Lucas Dardaine et Raphaël Guillemot



Image : Élie Bonneton

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller

Merci à Mathias Enthoven