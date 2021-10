Économie : pourquoi l'Allemagne est un faux modèle

Au programme de ce nouveau numéro de L’Instant Porcher : la victoire de Yannick Jadot à la primaire écologiste, le bilan économique d’Angela Merkel à la tête de l’Allemagne et l’augmentation de la pauvreté en Afrique.

Avec 51,03% des suffrages, Yannick Jadot remporte la primaire écologiste. L’eurodéputé et ancien responsable de Greenpeace est le candidat des verts à l’élection présidentielle de 2022. Ce dernier a d’ores et déjà annoncé son programme et promet plusieurs mesures phares en économie. Il propose notamment un ISF climatique ou encore un plan d’investissement de 50 milliards d’euros par an pour « reconstruire l’économie, accélérer la rénovation des logements, déployer les énergies renouvelables et tout ce qui relève des mobilités collectives et décarbonnées. »



Après 16 ans à la tête du gouvernement allemand, Angela Merkel tire sa révérence. Alors quel est le réel bilan économique des années Merkel ? Nombreux sont ceux qui évoquent le coup de pouce de son prédécesseur, Gérhard Schroder, qui a permis l’instauration de réformes visant à améliorer la compétitivité de l’Allemagne et à réduire le chômage.



Selon un rapport sur le commerce et le développement, réalisé par la conférence des nations unies, les 46 pays les plus pauvres ne pourront pas se développer en l’état actuel de leurs moyens économiques, financiers et humains. 33 pays sont situés sur le continent africain. L’économiste Kako Nubukpo dans son livre, L’urgence africaine, affirme même que l’Afrique est la seule région au monde où la population extrêmement pauvre a doublé en 50 ans.



On décrypte avec Tania Kaddour-Sekiou et Thomas Porcher.