Darmanin + Le Pen + Teletubbies

Alors Le Vrai Média, c’est quoi ?

Rien d’autre qu’une émission quasi hebdomadaire non-essentielle, essentiellement produite pour vous apporter un peu de bonne humeur pendant vos week-ends d’errance sur l’internet.



Damien Babikian, Raphaël Guillemot et Marion Plantier tentent avec panache de créer cette revue d’infos parodique et sardonique, demandant au passage aux talentueux Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch d’interpréter avec brio les non-journalistes qui présentent ce journal non exhaustif.



La semaine prochaine, c’est la pause. Eh oui, on aimerait bien pouvoir être là chaque semaine pour vous servir des infos toutes plus débiles les unes que les autres, mais 24h de boulot en 48h de temps, ça fatigue et on aime bien le concept de vie sociale et de non burn-out.

Je sais pas, ça sonne bien dans l’oreille.



Le Vrai Média, en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitouthabites),

Écrit et réalisé par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms),

Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (https://bit.ly/_madma_).

Avec Mélodie Le Blay et Martin Van Eeckhoudt.

Ainsi que Nabil Idjine et Damien Babikian

Image : Léo Le Gat

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller

Merci à Mathias Enthoven