Castex + Effet apéro + Super CRS

“Effet apéro”, définition : Si Jean-Michel bat de l’aile, au bar tabac de la rue d’Auber, peut-il provoquer une troisième vague en France ? Va-t-on créer une super police des polices pour surveiller les futurs super CRS ? Passé 18h, est-ce que la citrouille se transforme en camion de flics ?

Des questions essentielles, comme un attroupement au centre commercial pour voir Miss France (masquée du coup).

Car il vaut mieux s’agglutiner les uns aux autres, entourés de produit lessive, que de le faire dans une salle de ciné... Oh bref vous voyez très bien où ça va.

Parce que Le Vrai Média, c’est le programme parodique et sardonique (oui sardonique, oui) du Média sous forme d’une revue d’infos trop souvent vraies. À la présentation, les pas-du-tout journalistes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch, prennent tous les risques pour vous offrir un peu de joie et d’allégresse, tout en regardant leur intermittence droit dans les yeux.

Être comédien·nes en 2020, c’était vraiment chaud.

Cette semaine, on fêtait les 3 ans du Média et sa transformation en SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Commun).

On nous a expliqué un peu tard que coopérative n'allait pas toujours avec agricole et du coup on est un peu embêté pour deux raisons : Comment on fait pousser l’intérêt commun ? On veut bien essayer mais ça à l'air quand même assez technique. Qu'est ce qu'on fait de toutes nos patates maintenant ?



Le Vrai Média, en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitouthabites),

Écrit et réalisé par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (https://bit.ly/_madma_).



Avec June van der Esch & Brice Borg

Image : Léo Le Gat

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller

Merci à Mathias Enthoven