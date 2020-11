Vaccin + Noël + Hold Up

Suivez-nous sur Twitter: https://twitter.com/levraimedia

Est-ce que le Père Noël peut attraper le Covid ? Est-ce qu’un renne peut attraper le Covid ? Est-ce qu’un sapin peut attraper le Covid ? Des questions toujours plus importantes et préoccupantes, auxquelles nous nous attaquons aujourd’hui, pour vous, dans cette édition du Vrai Média.

Mais pour qui n’est pas encore mis au parfum, le Vrai Média, qu’est-ce que c’est ? C’est le programme comique et parodique du Média sous forme de revue d’infos souvent vraies, quoique cette semaine on a quand même quelques doutes.

Chaque samedi, pendant approximativement 5 minutes, les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch, prennent tous les risques possibles pour venir vous offrir un peu de joie et d’allégresse.

En ce moment, au Vrai Média, c’est un peu compliqué. On est obligé de se relayer notamment sur le tournage, pour éviter au maximum les contacts. Parce que personne ne peut se blairer dans l’équipe. Ah non pardon, on me signale que c’est à cause du confinement.

Donc on continue d’essayer de vous faire rire, comme on peut, surtout dans le contexte actuel. Parce que bon, la montée de l’autoritarisme, les inégalités croissantes et la perdition de notre planète, à quoi ça rime si on peut pas en faire une bonne contrepèterie ? Alors à tout bientôt pour une nouvelle édition !

Une émission en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitou...), proposée par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (https://bit.ly/_madma_).

Avec Brice Borg & Mélodie Le Blay

Image : Élie Bonneton

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller

Merci à Alexis Debaye & Mathias Enthoven