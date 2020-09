Une fresque du climat pour saisir l'urgence climatique

On s'y est malheureusement habitué. Chaque été, une canicule bat les records de la précédente. Cette année, la période Janvier-juillet 2020 a été la plus chaude jamais observée depuis 1900 selon Météo-France. Indéniablement, le climat devient un sujet incontournable. Les Journaux télévisés diffusent chaque année des reportages sur les récoltes agricoles impactées par les changements météorologiques. Les EHPADs comptent leurs morts. Les incendies détruisent des forêts entières. Et le sujet de la sécheresse, des cours d'eau vides ou des nappes phréatiques épuisées est lui aussi devenu un marronnier. Trop souvent nous avons tendance à oublier que derrière ces réalités dramatiques se trouvent les mêmes causes, exacerbées par les activités humaines. Selon les climatologues, ce n'est qu'un début. Les phénomènes extrêmes deviennent plus courants et plus dangereux.



Mais est-ce que nous comprenons bien ces événements? Est-ce qu'on les explique correctement? Pas vraiment, c'est le constat fait par la Fresque du Climat, une association qui s'est fixée pour objectif d'organiser des ateliers pour expliquer les phénomènes climatiques, leurs liens, leurs causes et leurs conséquences. Car selon son fondateur, "l'information est la clé". Les ateliers de la Fresque du Climat sont ludiques, collaboratifs et pédagogiques. Un animateur utilise des cartes à poser sur une fresque, afin d'expliquer le changement climatique à un groupe de participants avec les données du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Le jeu les amène à réfléchir, à comprendre les liens entre différents phénomènes au premier abord non connectés. Un moyen efficace pour corréler cyclones, famines, incendies, crues... Parce que oui, il existe un lien entre les inondations et les incendies et entre les famines et les cyclones.



La Fresque du Climat est venu une première fois au Média, animer un atelier auprès de la rédaction. Certains collègues se sont rendus compte à quel point tout est lié, à quel point les équilibres naturels sont fragiles, à quel point l'action humaine impacte notre climat et nos écosystèmes. Si bien qu'on a souhaité faire revenir La Fresque du Climat mais cette fois en plateau afin d'en discuter avec le fondateur et des participantes. On a proposé aux socios, aux personnes qui nous suivent d'y jouer et on a organisé face caméra un atelier. Cet atelier, nous en avons fait une émission, avec Martine et Leslie, les deux participantes et Cédric Ringenbach, fondateur de la Fresque du Climat, ancien directeur de 2010 à 2016 du Think-tank The Shift Project (présidé par Jean-Marc Jancovici), venu présenter le concept et expliquer les mécanismes scientifiques. A quatre, nous avons joué pour comprendre ce qui se déroule, parfois de manière invisible, sous nos yeux.



Pour plus d'informations sur La Fresque du Climat ou pour participer à un atelier : https://fresqueduclimat.org/