Un magasin Biocoop occupé par ses salariés

Du vendredi 23 octobre au mercredi 28 octobre, des salariés du Biocoop "Le retour à la terre" ont occupé leur magasin parisien.

Cette action est la dernière d'une lutte commencée il y a quatre mois autour de l'ouverture du magasin le dimanche et du statut des salariés. La semaine dernière trois employés ont été licenciés, certains pour faute grave. Pour le syndicat SUD Commerces et Services qui organise l'occupation des lieux avec certains salariés, il s'agit d'une répression du mouvement social. L'occupation est une réponse directe à ces licenciements. La direction du magasin conteste tout lien entre les licenciements et la grève et rappelle que cette occupation est illégale et le fait d'un mouvement minoritaire. "Ils ne veulent pas négocier. Ils ne veulent pas discuter et pourtant ils ont nos revendications. Quelle a été la réponse ? On a reçu ces lettres de licenciement. Qu’est ce que vous voulez que l’on fasse d'autre ? Ils se retrouvent licenciés pourquoi ? Parce qu’ils ont pris la parole pour tout le monde." réplique Hichem Aktouche, secrétaire de SUD Commerce et Service (75). Suite à notre reportage le magasin a été libéré le mercredi matin par les salariés en échange de la reprise des négociations.