Sarko + Satan + 2020

Que se passe-t-il dans la tête de Nicolas Sarkozy ? Est-ce que Satan porte bien le masque ? Quand est ce qu’on peut dire qu’il y a trop d’extrême droite dans un yaourt aux fraises ?



Le faux JT du Vrai Média est là pour répondre à toutes ces questions, et bien d’autres encore. Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore l’info, le Vrai Média, qu’est-ce que c’est?

C’est le nouveau JT loufoque et satirique du Média. Chaque samedi, pendant approximativement 5 minutes, les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch auront le plaisir de vous présenter les (quasi) vraies infos de la semaine.

Et cette semaine, nous avons mis les bouchées doubles, pour une charge de travail de 49h répartis sur 3 jours. C’est en quelque sorte notre 49/3 à nous... en plus fun.

Comment ça s’est passé? C’est gentil de demander. Une séance d’écriture qui s’est déroulée dans une ambiance de calme et d’harmonie, un tournage aux petits oignons dans ce studio où il fait si bon quand le soleil pointe son nez, et un montage bouclé rapidement, sans que la fatigue se fasse sentir.

En tout cas, les gens du Média ont été super gentils et le bizutage s’est super bien passé. Raph devrait pouvoir remarcher dès demain.



À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Le Vrai Média !



Rédacteur en chef Mathias Enthoven

Image Leo Le Gat

Son Jordan Escoda

Habillage Jacques Muller