Policier + Bisounours + Schiappa

Suivez-nous sur Twitter: https://twitter.com/levraimedia



Les policiers seront-ils bientôt équipés de rayons arc-en-ciel ? Les bisounours seront-ils bientôt équipés de lanceurs de balles de défense ? Le vaccin est-il bien sûr pour Marlène Schiappa ou bien l’inverse ?



Des questions qui appellent des enquêtes. Des enquêtes qu’ici, au Vrai Média, nous ne menons jamais. JA. MAIS. Un travail que nous nous refusons à faire afin de vous préparer une semi-information de qualité. Un mi-cuit tiède avec la vérité à la place du chocolat et un four en panne.



Si vous nous découvrez une explication s’impose. Le Vrai Média, c’est le programme comique et parodique du Média. Ça prend la forme d’une revue d’infos trop souvent vraies et ça a lieu chaque samedi.



Vous y verrez les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch, prendre tous les risques afin de vous offrir un peu de joie et d’allégresse, tout en regardant leur intermittence droit dans les yeux.



Cette semaine c’était la fête ! Nouvelles annonces ! Valeurs républicaines ! On est vraiment gâtés. Ça se voit qu’on se rapproche de Noël. Le journal continue à se fabriquer façon puzzle et nos interactions se limitent à ce mauvais twix des dimensions qu’est l’écran.

À part ça tout le monde va bien et on a hâte d’y retourner la semaine prochaine. On espère que c’est réciproque :D



Ps: S/O aux travaux en ville pendant le confinement



Une émission en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitouthabites), proposée par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (https://bit.ly/_madma_).



Avec Martin Van Eeckhoudt & Brice Borg



Image : Léo Le Gat

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller



Merci à Mathias Enthoven