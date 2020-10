Mélenchon + Islamisme + Halloween

Quelle est la récompense pour la meilleure réaction nauséabonde de cette semaine ? Le régime à base de microparticules de plastique est-il efficace ? Est-ce que Darmanin va réussir l’exploit de nous faire regretter Castaner ?



Nous sommes fin octobre, c’est bientôt Halloween, et le Vrai Média est toujours là pour vous mettre des paillettes dans les yeux, même si ça fait mal.



Le Vrai Média, c’est le programme comique et parodique du Média sous forme de revue d’infos souvent vraies, mais cuisinées à notre sauce. Chaque samedi, pendant approximativement 5 minutes, les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch ont le plaisir de venir vous le présenter dans la joie et la bonne humeur.



Cette semaine a été particulièrement éprouvante, beaucoup de nouvelles difficiles, de colère et de tristesse, ce qui veut aussi dire beaucoup trop de sujets à détourner, à parodier, et à blasphémer. Il a été parfois difficile de choisir quelles blagues faire pour que ce soit drôle mais sans non plus se mettre tout le monde à dos. Un jour, nous vous montrerons les coulisses et les blagues supprimées du montage, pour que vous vous en rendiez bien compte. D’ici là elles restent dans un coffre-fort sous le pentagone.



Samedi prochain, c'est la pause ! Alors rdv le samedi 7/11 pour l'épisode 8. À moins que Trump ne soit élu et qu'on sera en gueule de bois pendant 10 jours de plus... Raph il a p'tet aquagym et Damien attend des nouvelles d'une murder party. Bon on essaie de revenir le 7/11, mais c'est pas gagné, suivez-nous sur Twitter pour être informé : https://twitter.com/levraimedia



A bientôt pour une nouvelle édition du Vrai Média !



Une émission en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitou...), proposée par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (qui n'a aucune existence pertinente sur l'internet).



Avec June van der Esch et Brice Borg

Rédacteur en chef : Mathias Enthoven

Image : Léo Le Gat

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller