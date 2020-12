Macron + Covid + Réveillon

Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/levraimedia



Macron parviendra-t-il à vaincre le virus sans envoyer les FDO ? Y a-t-il eu de vraies/fausses victimes du covid ? Combien de fois peut-on répéter “campagne de dons” avant le réveillon ?



Si vous ne l'aviez pas vu passer, le Média organise une campagne de dons. Afin d'être au plus proche des crises que traverse notre société, le Média a choisi l'approche la plus pertinente qui soit : être en crise.



Si vous nous découvrez une explication s’impose. Le Vrai Média, c’est le programme comique et parodique du Média. Ça prend la forme d’une revue d’infos trop souvent vraies et ça a lieu chaque samedi. Vous y verrez les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch, prendre tous les risques afin de vous offrir un peu de joie et d’allégresse, tout en regardant leur intermittence droit dans les yeux.



L'équipe du Vrai Média fait une pause pendant les fêtes. Nous allons ainsi pouvoir nous reposer, revoir nos proches dans le respect des gestes barrières, et festoyer dans le respect de l'alcoolisme. On vous souhaite donc une bonne paire de joyeux réveillons et on vous dit à dans deux semaines. Prenez soin de vous !



Une émission en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitouthabites), proposée par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (https://bit.ly/_madma_).



Avec Mélodie Le Blay & Brice Borg



Image : Léo Le Gat et Élie Bonneton

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller



Merci à Mathias Enthoven, FredCham