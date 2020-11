Lycéens + CRS + Sauron

Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/levraimedia



Pourquoi ne faut-il pas pratiquer le lancer d’écolier·e·s ? Quelle est la différence entre un CRS et un Orc ? Comment Dijon est-elle devenue le premier soutien de Jean-Luc Mélenchon ?



Après deux semaines de pause, le Vrai Média revient pour répondre à toutes ces questions, et bien plus encore !



L’actu de ces dernières semaines ayant été formidablement fatigante, nous avons décidé de nous en remettre à la chance pour choisir nos sujets, et nous n’avons pas été déçus. Découvrez dans cet épisode de merveilleux faits-divers, des infos totalement justes et surtout surtout, beaucoup d’objectivité.



Ah mais, vous ne saviez pas ce qu’était le Vrai Média ? Voici un récap : Le Vrai Média, c’est le programme comique et parodique du Média sous forme de revue d’infos souvent vraies, mais allez vérifier quand même, on sait jamais. Chaque samedi, pendant approximativement 5 minutes, les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch ont le plaisir de vous divertir en ruinant leur carrière.



Nous sommes bien contents de notre épisode en tout cas, qui fut créé un peu plus difficilement, vu les conditions actuelles. On espère qu’il vous plaira autant qu’il nous plait !



À la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Vrai Média !

Une émission en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitou...), proposée par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (qui n'a aucune existence pertinente sur l'internet).



Avec June van der Esch et Martin Van Eeckhoudt.

Image : Élie Bonneton

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller

Merci à Mathias Enthoven, Joseph Roussin et Camille Chastrusse.