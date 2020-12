Le capitalisme se suicide et veut nous emporter avec lui

En cette fin d’année 2020, on a appris, via les médias, des nouvelles qui sont à première vue contradictoires. D’un côté, la France aura atteint, cette année, le nombre symbolique des 10 millions de pauvres ; le taux de croissance de l’économie a dégringolé, avec une récession de plus de 11%. Et de l’autre, le CAC 40 a connu son meilleur mois en 30 ans en novembre dernier.

Comment expliquer cette curieuse déconnexion entre les places boursières et l’économie réelle. J’ai voulu poser la question à Paul Jorion. Anthropologue, ex-trader, Paul Jorion s’est rendu célèbre pour avoir prédit la crise des subprimes en 2008. En mars dernier, alors que les bourses mondiales dévissaient avant même que le COVID 19 se dissémine dans le monde entier, Paul Jorion affirmait, dans une interview qu’il nous avait accordée, que la crise financière mondiale était déjà là. Et pourtant, neuf mois plus tard, les pauvres trinquent, les artisans et les petits entrepreneurs sont au bord du suicide, mais le CAC 40 réalise des records. Le Média lui a demandé comment il l’expliquait.