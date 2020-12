Giscard + Matraque + Partouze

Une matraque a-t-elle sa place dans une équation mathématique ? Quel est le lien entre le covid, une partouze et les frites ? Giscard ?



Des questions improbables, me direz-vous et pourtant n’avez-vous pas envie d’en connaître les réponses ? Quand vous scrollez sur votre smartphone, n’avez-vous jamais cherché à savoir ce que cet inconnu a découvert en regardant une vieille photo de son garage ? Quand vous lisez quelque part “vous ne devinerez jamais”, est-ce que vous essayez de deviner en passant votre chemin ? Non. Car il se joue là quelque chose de fondamental, qui rassemble les être humains autour de deux notions essentielles : la curiosité et la bêtise.



Et la bêtise, au Vrai Média, on sait faire.



Pour ceux qui nous découvriraient, qu’est-ce qu’on est au juste ? Le Vrai Média, c’est le programme comique et parodique du Média sous forme de revue d’infos trop souvent vraies. Chaque samedi, pendant approximativement 5 minutes, les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch, prennent tous les risques possibles pour venir vous offrir un peu de joie et d’allégresse, tout en regardant leur intermittence droit dans les yeux.



En ce moment au Vrai Média, c’est toujours un peu compliqué. On continue à éviter les contacts sur les tournages et on télétravaille. On rigole soit dans nos coudes, soit tout seul face à nos écrans. C’est la hess. Mais ça ne nous a pas empêché de vous forger un épisode qui, on l’espère, vous fera un peu travailler les muscles du visage. Avec le télétravail, le moindre exercice physique est bon à prendre.

On vous conseille d’ailleurs la lecture de cet article qui vous permet de calculer le nombre de calories dépensées par rires : https://bit.ly/2JEhLWn Manger, bouger, rire et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition !

Une émission en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitouthabites), proposée par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (https://bit.ly/_madma_). Avec Martin Van Eeckhoudt & Mélodie Le Blay



Image : Élie Bonneton

Son : Léo Le Gat

Habillage : Jacques Muller

Merci à Mathias Enthoven