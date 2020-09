eric zemmour + kinder bueno + trou noir

Vous ne l’avez pas demandé, et pourtant il est là : le faux JT du Vrai Média.

Quel est le rapport entre Zemmour et un trou noir?

Pourquoi le patron du Medef est-il dans le coma ?

Comment appeler votre nouveau né à la mode 2020 ?

Si vous avez raté le teaser, qui pourtant était franchement hilarant, Le Vrai Média, qu’est-ce que c’est ? C’est le nouveau JT loufoque et satirique du Média.

Chaque samedi, pendant approximativement 5 minutes, les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch auront le plaisir de vous présenter les (quasi) vraies infos de la semaine.

Pour cette première édition, c’est Martin et Mélodie qui s'y collent avec l'entrain et le swag de Patrick Balkany à la fête de la musique.

Ce premier épisode aurait dû sortir le 1er avril, pour coller à l’ambiance.

Entre temps, 2020 a mis les bouchées doubles pour nous en empêcher, mais comme on est très têtus, on a décidé de le faire quand même.

On espère que ça vous plaira, c’est un projet qui nous tient à cœur, car on croit très fort au pouvoir de la vanne pour contrer le capital.

Voici donc la première fournée du Vrai Média : des brèves, de l’absurde, des vraies news et quelques autres un peu moins vraies. Bon, carrément fausses, ok.

On vous laisse le soin de faire la différence.

