Confinement + Les Français + Le Pen

Où se trouve le point Godwin de Marine le Pen ? Le confinement permet-il de réviser ses tables de multiplication ? La voix des français se trouve-t-elle sous un béret ?



Pour la cinquième fois, Le Vrai Média répond à côté aux questions que personne ne se pose.



Le Vrai Média, c’est le programme loufoque et satirique du Média sous forme de revues d’infos presque sérieuses.

Chaque samedi, pendant approximativement 5 minutes, les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch ont le plaisir de vous présenter les (quasi) vraies infos de la semaine.

La semaine dernière, le Vrai Média faisait une pause. Il avait besoin de repos.

‘Déjà ?’ vous plaindrez-vous. Oui. Déjà.

Et il revient cette semaine reposé, au calme, pour vous offrir analyses politiques, reconstitution minutieuse et interview exclusive.

En effet, nous avons réussi à inviter un individu d’exception qui fera ici sa première apparition public. Tout le monde en parle mais personne ne l’avait jamais interrogé.

On garde ici le mystère parce que déjà, si on vous donne la chute, ce sera moins drôle.

Et puis le suspens c’est accrocheur, c’est censé donner envie aux gens d’aller regarder la vidéo. Après on sait pertinemment que personne ne lit ça.

On n’est pas sur Youtext. Mais on s’en fout. On aime bien faire des choses semi-maso.

Comme trouver des comédiens à la dernière minute et terminer nos épisodes à 2h du mat’.



À très vite, pour une nouvelle édition de Le Vrai Média !



Une émission en collaboration avec On Sait Où t’Habites (https://www.youtube.com/user/onsaitouthabites), proposée par Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms), Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak) & Marion Plantier (qui n'a aucune existence pertinente sur l'internet).

Avec Brice Borg et Mélodie Le Blay

Et avec la participation de Nabil Idjine

Rédacteur en chef : Mathias Enthoven

Image : Élie Bonneton

Son : Jordan Escoda

Habillage : Jacques Muller