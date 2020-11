Canal+ s'approprie le mot planète

Le capitalisme voudrait-il monopoliser la planète ? C’est bien l’impression que pourrait donner Canal+. En 1999, Canal+ décide - fort de sa chaîne documentaire cablée, intitulée "Planète" - de déposer auprès de l’Institut nationale de la Propriété Intellectuelle (l’INPI), le mot "planète". C’est ainsi que, vingt ans plus tard, plusieurs ONG écologistes se voient attaquées par Canal+ pour l’utilisation de ce terme dans leur nom. Après une demande de déchéance de marque déposée par Canal+ auprès de l’INPI, plusieurs de ces ONG se voient contraint de changer leur dénomination, et se retrouvent ainsi bloquées dans la plupart de leurs actions. A ce niveau là, c’est la pérennité et la survie de ces ONG qui pourraient se retrouver en jeu.



Tel est le récit de Gert Peter-Bruch, Laure Ansart et Frédéric Geoffroy, respectivement fondateurs de "Planète Amazone", "Run for Planet, 15 millions trees for Siberia" et "Planète Tigres". Réunis avec d’autres ONG, ils ont décidé d’alerter le public, via une tribune, pour dénoncer l’absurdité d’une telle situation, et du fait que le mot "planète" - peut-être le plus commun du monde - puisse être privatisé ainsi.



Voici le lien vers la tribune en question : https://www.marianne.net/non-la-planete-nappartient-pas-au-groupe-canal