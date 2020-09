Batman + 5G + Peine de mort

Que pense Batman de la peine de mort? Comment faire croire que vous avez passé des vacances paradisiaques? Est-ce que le maire de Bordeaux est biodégradable?



Pour la troisième fois, Le Vrai Média répond aux questions que personne ne devrait se poser.



Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, Le Vrai Média, qu’est-ce que c’est?



C’est le nouveau JT loufoque et satirique du Média.

Chaque samedi, pendant approximativement 5 minutes, les comédien·nes Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch auront le plaisir de vous présenter les (quasi) vraies infos de la semaine.



Cette semaine le format est un peu spécial. Nous y avons ajouté un joli reportage, fabriqué par nos petites mains de travailleurs acharnés et passionnés. On espère qu’il vous plaira ! Nous l’avions préparé un peu en avance, ce pourquoi nous pouvons le diffuser cette semaine, en plus d’une édition du Vrai Média.



Mais ce ne sera pas le cas tout le temps et on vous en dira plus très bientôt! Le reste de la recette n’a pas changé : du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Et l’agent chimique X, évidemment.

À moins que ce soit la recette des petites filles parfaites. À vérifier.



À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Le Vrai Média ! Une émission proposée en collaboration avec On Sait Où t’Habites: https://www.youtube.com/user/onsaitouthabites Avec : Martin Van Eeckhoudt June van der Esch



Une programme proposé par :



Damien Babikian (http://bit.ly/antebellumfilms)

Raphaël Guillemot (http://bit.ly/mrdzeak)

Marion Plantier (qui n'a aucune existence pertinente sur l'internet)

Rédacteur en chef Mathias Enthoven

Image Élie Bonneton

Son Jordan Escoda

Habillage Jacques Muller