Deuxième palier : 5 000 donateurs mensuels
Envoyez Le Média en 2027 !
0 / 5 000
Je fais un don

La VAR politique

La VAR politique

Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.

Partager

Un coup d’état policier ? Cette loi qui fait basculer l'État de droit

Dans ce nouvel épisode de la VAR Politique, Nabil Touati décrypte un basculement historique de l'État de droit : l'adoption de la "présomption d'usage légitime des armes" pour la police. Une mesure, d’inspiration lepeniste, longtemps jugée "dangereuse" et "à l'américaine" par Gérald Darmanin, avant d'être votée en 2027 par la Macronie et la droite. La chronique remonte le fil d'une dérive de quarante ans. En confrontant les archives, la VAR montre le contraste saisissant entre 1983, où le pouvoir sanctionnait fermement les policiers factieux, et 2023, où le ministre de l'Intérieur félicite un directeur de la police réclamant un régime d'exception judiciaire pour ses troupes. La démonstration s'appuie sur des chiffres effrayants : depuis la loi de 2017, les tirs mortels sur véhicules en mouvement ont été multipliés par cinq. Malgré une pétition citoyenne massive de 700 000 signatures et l'avis défavorable de la Défenseure des droits, le pouvoir a cédé aux syndicats radicalisés. Au final, une police si influente qui ne se contente plus d'appliquer la loi, mais qui l'écrit, révélant une question troublante : qui gouverne réellement qui ?

La VAR politique

Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !