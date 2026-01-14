Je fais un don

La police, les "gens blancs" et le racisme de Pascal Praud

Pascal Praud a encore franchi les limites sur Cnews. Selon lui, la police fait son travail même face à des agriculteurs blancs mobilisés sur l’A64… comme si c’était une prouesse. Mieux : il suggère que ce serait “difficile” parce policiers et manifestants partageraient convictions et origines.

Ses propos ont déclenché l’indignation d’élus et responsables politiques, à gauche, dénonçant un racisme assumé et la dérive de Cnews. Praud a tenté de se justifier en prétendant relayer les propos d’Assa Traoré sur le racisme systémique dans la police qu'il entendait démonter avec cette séquence malgré des rapports d’Amnesty et de la Défenseure des droits.

Les récentes mobilisations montrent que la police n’est pas neutre : certains cortèges sont ménagés, d’autres violemment réprimés. Le devoir de réserve est bafoué, la neutralité sacrifiée, et l’égalité devant la loi devient une variable d’ajustement. Ce n’est pas une polémique, c’est un aveu de police à deux vitesses.

